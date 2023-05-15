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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوثائقية".. مساعد محمود رضا يكشف سبب نجاح أوبريت "ياليل يا عين"

محمود رضا
محمود رضا

عرضت قناة "الوثائقية"، فيلمًا وثائقيًا عن الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الاستعراضية، وكشف خلاله زكريا عبدالشافي، مساعد الفنان محمود رضا، العديد من التفاصيل والأسرار.

وقال "زكريا"، خلال الفيلم، إن ابن شقيق يحيى حقى، كان زميل محمود رضا، وأنه عندما عاد من باريس، كان يريد عمل فرقة، وأصدقاؤه طلبوا منه أن يذهب لعمه.

مفاجأة لمحمود رضا بأوبريت ياليل يا عين

وأضاف، أنه عندما ذهب ليحيى حقي، وحكى له أنه يريد عمل فلكلور مصر، قال له إن شاء الله نقدم شيئًا جيدًا، وبعد شهرين تفاجأ محمود بخطاب بأنه سيقدم أوبريت "يا ليل يا عين"، وأخبروه بأنه البطل الراقص الأول، ونعيمة عاكف الراقصة الأولى، وكان إخراج زكي طليمات.

وتابع، أن الأوبريت، نال استحسان كل الدول، لدرجة أنه عندما عاد طلب منه أن يعرضه 4 أشهر في الأوبرا لأن العرض كسر كل الحواجز والقيود.

الوثائقية محمود رضا فرقة رضا أوبريت ياليل يا عين زكريا عبدالشافي

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