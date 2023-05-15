القوات المسلحة السودانية: الدعم السريع تعتدى على كنيسة بأمدرمان وتنهب البعثة الصومالية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، أن قواتها مستمرة في القيام بواجبها الوطني المقدس في الدفاع عن البلاد لسحق قوات الدعم السريع بقوة وثبات.

وقالت القوات المسلحة السودانية فى بيان لها نشرته قبل قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لما فشلت القوات المتمردة في تحقيق أهدافها في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجأت إلى اتباع أكثر أساليب الحرب جبنا وخسة، وذلك باجتياح العديد من أحياء العاصمة وترهيب شعبنا الصابر باقتحام المنازل ونهب محتوياتها واستغلالها كنقاط ارتكاز، واتباع سياسة الأرض المحروقة بتدمير مرافق الخدمات ونهب الأسواق والبنوك وقيادة حملة تخريب غير مسبوقة".

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تنتهك القوانين وقيم التسامح الديني

وأضافت القوات المسلحة السودانية أن أبشع اعتداء نفذته قوات الدعم السريع اليوم، هو الاعتداء علي كنيسة القديسة ماري جرجس بأمدرمان، وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة، مما أدى إلى إصابات بليغة بينهم في انتهاك صارخ لكل قوانين وأعراف الحرب وقيم التسامح الديني والاجتماعي، واحتلالهم لكنيسة الأقباط بحي النسيم في الحاج يوسف، واتخاذها موقعا عسكريا لهم ومنع الطائفة من دخولها لأداء الصلوات، لافتة إلى أن ما يثير السخرية إصدارهم لبيان هزيل يحاولون فيه إلصاق جرائمهم المشهودة بالجيش السوداني، وهم الذين برهنوا لكل متشكك على سلوكهم الهمجي الذي ارتبط بهم وبسيرتهم السيئة التي ستحكي عنها الأجيال بعد دمارهم المحتوم، أسوء نكبة مرت بالبلاد في تاريخها الطويل.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن قوات الدعم السريع قامت بنهب مقر بعثة اليونيتامس والسفارة الصومالية.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن قوات الجيش وجهت عددا من الضربات لتجمعات من المتمردين وتمكنت من إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم، وتدمير عدد كبير من العربات القتالية والمعدات.