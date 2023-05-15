أفضل العصائر لصحة الإنسان خلال فصل الصيف

الصحة عنصر حيوي في إنسانية الفرد، فهي التي تحدد حالته العامة، فهناك عدة عوامل، مثل التغذية والتمارين الرياضية والراحة والبيئة، إلى جانب الأطعمة الصلبة المغذية، حيث تعتبر السوائل مثل الماء والحليب والشاي والعصير ضرورية للجسم.

العصائر الطبيعية هي من أفضل الخيارات لصحة الإنسان خلال فصل الصيف، فهي ترطب الجسم وتمدّه بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتحميه من الجفاف والإرهاق والأمراض.

بحسب نتائج الكثير من الأبحاث، هناك العديد من أنواع العصائر التي يمكنك تناولها في فصل الصيف، نرصدها في التقرير التالي، وفقًا لما ذكره موقع " healthdigezt" الطبي.

عصير الليمون:

يعتبر عصير الليمون مشروب خاص جدًا لفصل الصيف، فهو ينشط الجسم والعقل، ويزيد من مناعة الجسم لاحتوائه على فيتامين سي، ويعزز من صحة البشرة والجهاز الهضمي والتنفسي، ويخفض ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

عصير البطيخ:

يعد البطيخ من الفواكه المنعشة جدًا في فصل الصيف، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف والفيتامينات والمعادن، ويساعد على ترطيب الجسم وإزالة السموم منه، ويعمل على خفض درجة حرارة الجسم، كما أنه مفيد لخسارة الوزن.

عصير القصب:

يعتبر عصير القصب من المشروبات التقليدية التي تنتشر في فصل الصيف، فهو يحتوي على عناصر مفيدة للجسم منها: الكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، إضافة إلى فيتامينات مختلفة، ويساعد عصير القصب على ترطيب الجسم وحماية الكبد وتقوية العظام وزيادة الوزن للأشخاص الذين يعانون من نحافة.

عصير المانجو:

تعد المانجو من الفواكه المحببة لدى كثير من الأشخاص، فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويعتبر عصير المانجو من المشروبات المميزة في فصل الصيف، فهو يرطب الجسم ويلطفه بطعمه المذهل.

عصير البرتقال:

عصير البرتقال من أشهر أنواع العصائر في فصل الصيف، فهو يحتوي على كم كبير من فيتامين سي، الأمر الذي يساهم في تعزيز المناعة.