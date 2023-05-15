الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية دعوة الرئيس السيسى للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة لها منظورين، الأول أنها تتماشى مع استراتيجية الدولة، ووثيقة ملكية الدولة والتي تدعم القطاع الخاص.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظور الثاني هو الأحداث الاقتصادية خاصة في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الاستثمار في الزراعة يؤثر في كافة القطاعات من حيث العمالة والاكتفاء الذاتي ويقلل فاتورة الواردات وتحسين جودة المنتج المصري كمنافس في الأسواق العالمية، وهذا له أثر على سعر العملة، خاصة أن المنتجات الزراعية ليس ذراع استراتيجي فقط ولكن تتعلق بالأمن القومي المصري خاصة بعد أزمة كورونا وإغلاق العالم. 

استاذ الاقتصاد الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة ملكية الدولة للاستثمار الزراعة القطاع الخاص الأسواق العالمية

مواد متعلقة

برلمانية تثمن افتتاح الرئيس السيسي المشروعات الكبرى بشرق العوينات

نائب محافظ قنا: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع شرق العوينات.. اليوم

أستاذ مساعد بجامعة أسيوط: الحوار الوطنى تجربة رائعة من الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

الأركان الأوكرانية: 30 اشتباكا قتاليا فى اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا

بعد السقوط أمام برشلونة.. جماهير إسبانيول تقتحم الملعب للاعتداء على لاعبى البرسا

وفاة شخص ابتلع لسانه خلال مباراة كرة قدم فى الدقهلية

خطوات استخراج وثيقة قيد الزواج إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

سمية الخشاب فى سيلقى جديد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة