أستاذ اقتصاد يكشف أهمية دعوة الرئيس السيسى للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة لها منظورين، الأول أنها تتماشى مع استراتيجية الدولة، ووثيقة ملكية الدولة والتي تدعم القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظور الثاني هو الأحداث الاقتصادية خاصة في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الاستثمار في الزراعة يؤثر في كافة القطاعات من حيث العمالة والاكتفاء الذاتي ويقلل فاتورة الواردات وتحسين جودة المنتج المصري كمنافس في الأسواق العالمية، وهذا له أثر على سعر العملة، خاصة أن المنتجات الزراعية ليس ذراع استراتيجي فقط ولكن تتعلق بالأمن القومي المصري خاصة بعد أزمة كورونا وإغلاق العالم.