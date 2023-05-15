اليوم.. العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

تقام اليوم الإثنين الموافق ١٥ مايو، فعاليات نادي سينما المرأة، الذي ينظمة المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة ٧ مساء.

ومن المقرر أن يقيم النادي العرض الأول لفيلم “أصل الحكاية”، من إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج الدكتورة سهام عبد المنعم، وتصوير الدكتور محسن أحمد.

يأتي ذلك بحضور الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، والناقد الفني سمير غريب مؤسس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور وسيم السيسي، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، وعدد من السينمائيين والفنانيين والإعلاميين، ويعقب عرض الفيلم، ندوة يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود، لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

وتدور أحداث الفيلم عن الفنان التشكيلي المبدع الدكتور محمد شاكر العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وهو فنان مبدع وله إبداعاته الفنية، من تصوير زيتي لجداريات وأعمال فسيفساء ولوحات من المخلفات المهملة كولاج، وقدم متحفه الخاص المكون من ٤ شقق تحتوي على أعمال فنية مختلفة هدية للدولة، تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، كما يحتوي هذا المتحف على كتب وشهادات التقدير والأوسمة التى حصل عليها وكذلك رسائل دكتوراة وماجستير التي أشرف عليها، وعرض مصور لكل أعماله الجدارية في كثير من المحافظات وكذلك أعماله المتنوعة في كثير من البلدان.

يذكر أن المخرجة سهام عبد المنعم هي خريجت معهد السينما وأستاذ سابق في أكاديمية الفنون وعملت أستاذة بجامعة عفت في السعودية وقامت بالتدريس في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وأخرجت أكثر من ٣٠ عملا تسجيليا لمؤسسة الإنتاج الخليجي بالكويت لبرنامج “عالم سمسم”.

كما أخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة وحازت على جائزة الإخراج في مهرجان الأفلام التسجيلية سنة ٨٠، عن فيلم "الأرقام" رسوم متحركة أول فيلم تعليمي للطفل، وأخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة للتلفزيون والمركز القومي للسينما منهم فيلم البلدوزر عن القضية الفلسطينة.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، وتحت إشراف فني للناقدة السينمائية أماني سمير.

يشار إلى أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجاناً للجمهور، والدعوة عامة لحضور فعاليات النادي.