الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

25 مايو.. الأقباط يحتفلون بعيد الصعود المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد الصعود المجيد يوم 25 من مايو الجاري. 

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وفقا للطقس الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية التي قسمت اعيدها الي أعياد سيدية كبرى واخرى صغري واخرى غير سيدية. 

والأعياد السيدية الكبرى هي عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد وعيد الصعود المجيد وعيد البشارة المجيد واحد الشعانين المعروف بأحد السعف، وعيد حلول الروح القدس والمعروف باسم عيد العنصرة وهي التي ترتبط ارتباطات مباشرا بقصة حياة السيد المسيح ورسالته وفداؤه للبشر. 

بينما الأعياد السيدية الصغرى هي عيد الختان المجيد وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل وعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وعيد التجليس وخميس العهد واحد توما، هذا بالإضافة إلى الأعياد الغير السيدية مثل عيد رأس السنة القبطية المعروف بعيد النيروز النيروز وعيد الرسل وعيد السيدة العذراء وتذكارات القديسين والشهداء. 

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية ايضا للاحتفال بعيد حلول الروح القُدس عقب انتهاء احتفالاتها بعيد الصعود بعشرة ايام لتنتهي بذلك فترة الخماسين المقدسة ويبدأ عقب ذلك فترة صوم الآباء الرسل الأطهار والتي تستمر حتى يوم ١٢ من شهر يوليو المقبل وهو صوما من الاصوام ذات الدرجة الثانية إذ تقسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كذلك اصوامها الي درجة ولي مثل الصوم الأربعيني الكبير وصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان وصوم الأربعاء والجمعة وصوم درجة ثانية تسمح الكنيسة خلاله بتناول الأسماك المأكولات البحرية عموما مثل صوم الميلاد الذي يبدأ يوم ٢٥ نوفمبر سنويا منتهي بعيد الميلاد المجيد يوم ٧ يناير وصوم الرسل الذي يبدأ في اليوم التالي لعيد العنصرة ويستمر حتى ١٢ يوليو وصوم السيدة العذراء مريم الذي يحل في شهر أغسطس سنويا يستغرق ١٤ يوما 

عيد الصعود عيد الصعود الالهي عيد الصعود المجيد

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