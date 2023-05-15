الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع قرب انتهاء فرز الأصوات.. تراجع نسبة التصويت لـ أردوغان إلى أقل من 50%

أردوغان
أردوغان

تراجعت نسبة التصويت للرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، إلى أقل من 50%، مع قرب انتهاء فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التركية. 

وانخفضت نسبة أصوات أردوغان دون 50 % مع فرز 92% من الأصوات، وفقا لموقع تركيا الآن.

وفى حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، سيكون من المقرر أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فى 28 من الشهر الجاري.

وفى وقت سابق من اليوم، كانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، تشير إلى تقدم الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على المنافسين الآخرين للرئاسة، كمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان.

ووصف المتحدث باسم حزب الشعب المعارض، النتائج الأولية بالمبشّرة ويدعو الناخبين إلى الصبر، فيما اتهم حزب الشعوب الديمقراطية وكالة الأناضول بالتلاعب بالنتائج الأولية، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وأكد المرشح الرئاسي التركي كيليجدار أوغلو، أنه فى الطليعة، مشيرا إلى أنه متقدم بشكل طفيف على منافسه أردوغان.

"العدالة والتنمية" يصدر بيانًا حول نتائج الانتخابات الرئاسية: نحترم النتائج مهما كانت

وأكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الأحد، أنه من غير الصواب الإدلاء برأي حول نتائج الانتخابات وسط فتح 40% فقط من الصناديق.

وقال جليك خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: لا نفهم سبب تسرع وهرع الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري ورئيسا بلدية أنقرة وإسطنبول لاتهام وكالة الأناضول بالتضليل.

وتابع جليك: "حزبنا معروف عنه احترام نتائج الانتخابات مهما كانت، فيما أنتم معروفون بالانقلاب على النتائج ورفضها عندما لا تناسبكم".

ولفت إلى أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ونظيره في أنقرة منصور يافاش وبعد اتهامهما للعدالة والحرية ولوكالة الأناضول بتضليل النتائج، أعلنا أن الفائز من الانتخابات هو كمال كلجدار أوغلو، رغم أن فرز الأصوات متواصل، مؤكدًا أن هذا تصرف لا مسؤول ويخلو من احترام الإرادة الوطنية: "أكدنا مرارًا أننا سنحترم نتائج الانتخابات مهما كانت".

الانتخابات الرئاسية التركية أردوغان الانتخابات الرئاسية تركيا رجب طيب أردوغان

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