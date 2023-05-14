الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 5000 رغيف مدعم للبيع بالسعر السياحى فى الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والذين يتم ضبطهم ضمن الحملات التفتيشية التي وجه المحافظ بتنفيذهاً يوميًا داخل قرى ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بشكل حازم وفوري لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطن.

وأعلنت محافظة الغربية في بيانها اليوم، عن أن الحملات استكملت عملها اليوم داخل قرى ومدن مراكز (السنطة، زفتى، سمنود، طنطا وقطور)، حيث تم ضبط 80 شيكارة ملح زنة 50 كيلو بإجمالي وزن 4 أطنان منتهي الصلاحية، و 90 صندوق رنجة بإجمالي 450 كيلو رنجة منتهية الصلاحية بسبب وجود يرقات وعلامات تعفن، إلى جانب ضبط ومصادرة 5000 رغيف مدعم للبيع بالسعر السياحي، وإعدام 70 عبوة منتجات عطارة منتهية الصلاحية فضلاً عن إعدام أكياس شيبسي ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

كما أوضح البيان تحرير مديرية التموين والتجارة الداخلية لعدد 702 محضر متنوع ما بين (43  محضر عدم إعلان عن الأسعار، 16 خبز ناقص الوزن، 1 عدم مطابقة مواصفات العجين، 4 تصرف في الدقيق المدعم، 3 خبز غير مطابق للمواصفات، 1 تجميع خبز و2 منتهي الصلاحية)، في حين حررت هيئة سلامة الغذاء عدد 4 محاضر، لضبط أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مديرية الصحة لعدد 135 محضرا منها 75 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و51 عدم حمل شهادة صحية، إلى جانب 8 غلق إداري و1 لأغذية منتهية الصلاحية، كما تم سحب 20 عينة لمواد غذائية وتنفيذ 3 قرارت إعدام لأغذية تالفة، في حين حررت مديرية الطب البيطري عدد 2 محضر للحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومحضر آخر للذبح خارج المجزر، بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية في المراكز سابقة الذكر لعدد 23 محضر إشغال و 10 محاضر نظافة.

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مصادرة 5000 رغيف مدعم للبيع بالسعر السياحي وإعدام 70 عبوة منتجات عطاره منتهية الصلاحية إحكام الرقابة علي الأسواق إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق هيئة سلامة الغذاء خارج المجزر لاشتراطات الصحية

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