"مراسم القصير" في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر.. الأربعاء 

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير"، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، 17 مايو، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين 22 من الشهر نفسه.

المعرض نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي، القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور عماد أبو زيد، ويشارك به الفنانون: أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبد المنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، عمر الفيومي، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت شاذلي، نجاة فاروق، هبة صالح، ولاء فرج، يارا حاتم.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني عبر اختيار بيئات مصرية متنوعة عبرت عنها أعمال مجموعة الفنانين التشكيلين المشاركين الذين قاموا بمعايشة البيئة بالقصير والمناطق المحيطة بها بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي بعد أسابيع قليلة من معرض فني أقامته الهيئة بعنوان "تجربة شخصية" بالهناجر أيضًا في أبريل الماضي، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية.

يذكر أن المتلقى أقيم لأول مرة في إطار تفعيل الأماكن النائية عام 2022، وشارك فيه 13 من الفنانين التشكيليين وهم: عمر الفيومي، محمد الجنوبي، طارق الشيخ، حنفي محمود، أحمد الشافعي، أحمد بركات، محمد بسيوني، مرفت الشاذلي، آية عبدالمنعم، يارا حاتم، أماني موسى، ولاء فرج وهبة صالح.

وفي ختام الملتقى أقيم معرض تشكيلى بإنتاج الفنانين المشاركين، كما تم تكريمهم بتسليمهم شهادات تقدير.