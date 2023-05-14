الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مراسم القصير" في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر.. الأربعاء 

ملتقى مراسم القصير
ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير"، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، 17 مايو، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين 22 من الشهر نفسه.

المعرض نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي، القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور عماد أبو زيد، ويشارك به الفنانون: أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبد المنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، عمر الفيومي، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت شاذلي، نجاة فاروق، هبة صالح، ولاء فرج، يارا حاتم.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني عبر اختيار بيئات مصرية متنوعة عبرت عنها أعمال مجموعة الفنانين التشكيلين المشاركين الذين قاموا بمعايشة البيئة بالقصير والمناطق المحيطة بها بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي بعد أسابيع قليلة من معرض فني أقامته الهيئة بعنوان "تجربة شخصية" بالهناجر أيضًا في أبريل الماضي، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية.

يذكر أن المتلقى أقيم لأول مرة في إطار تفعيل الأماكن النائية عام 2022، وشارك فيه 13 من الفنانين التشكيليين وهم: عمر الفيومي، محمد الجنوبي، طارق الشيخ، حنفي محمود، أحمد الشافعي، أحمد بركات، محمد بسيوني، مرفت الشاذلي، آية عبدالمنعم، يارا حاتم، أماني موسى، ولاء فرج وهبة صالح. 

وفي ختام الملتقى أقيم معرض تشكيلى بإنتاج الفنانين المشاركين، كما تم تكريمهم بتسليمهم شهادات تقدير.

المخرج هشام عطوة معرض ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير الهيئة العامة لقصور الثقافة قطاع الإنتاج الثقافي قاعة آدم حنين

الأكثر قراءة

الطفل محمد حسين.. واقعة هزت العياط و"كشك كهرباء" كلمة السر

نماذج متميزة.. وكيل أوقاف الإسكندرية يدعم "أسرة قرآنية" من حفظة كتاب الله

حسن والمأذون مزورين.. تفاصيل أقوال زوجة شاكوش أمام نيابة أكتوبر

جثمان هامد.. مصرع طفل إثر سقوطه في بئر مياه بمدينة مرسي مطروح

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

بحس الشياكة في البساطة.. حلا شيحة بإطلالة كاجوال علي "إنستجرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة