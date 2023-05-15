الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة تتابع أعمال التطوير ومدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقت، اليوم، غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك لتفقد مدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط والإطار العمراني لاستقبال السائحين من حيث توافر الخدمات السياحية والبنية الأساسية اللازمة. 

يأتى ذلك في ضوء توجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالنقاط الواقعة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر في إطار مشروع إحيائه.

وحضر الاجتماع، المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الآليات التي سوف يتم اتباعها للإسراع من الانتهاء من تطوير البنية الأساسية والخدمات السياحية اللازمة للانتهاء من جاهزية نقاط مسار  رحلة العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط، كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من هذا المنتج في خلق منتجات سياحية جديدة بمحافظة أسيوط، وفي زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة عدد أكبر من وحدات الإقامة وذلك في إطار استهداف الوزارة للأسواق التي تستهدف زيارة نقاط المسار.

وثمن المحافظ تضافر جهود التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية لتنفيذ تطوير كافة العناصر المرتبطة بنقطتي المسار في المحافظة بما فيها استكمال تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية لديري المحرق ودرنكة مما يُمكّن الرحلات السياحية الوافدة لهما من اتمام الزيارة بسهولة ويسر.

وأشارت نائب الوزير إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يتضمن 25 موقعاً مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، منها 14 موقعا تحمل مَعلما أثري يمكن زيارته من بينهم دير المحرق ودير درنكة، لافتة إلى أن وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية افتتحوا خلال الفترة الماضية عدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر بعد الانتهاء من تطويرها وهى موقع سمنود بمحافظة الغربية، وتل بسطا بالشرقية، وسخا بكفر الشيخ، وأربعة أديرة بمدينة وادى النطرون ومحيطها العمرانى، ومنطقة جبل الطير بالمنيا، وشجرة مريم العذراء بالمطرية.

وأضافت أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعكف على إعداد مادة دعائية لمحطة جبل الطير بالمنيا كنموذج يتم تعميمه على باقي النقاط.

وعقب الاجتماع تمت زيارة دير درنكة ودير المحرق بمحافظة أسيوط، كما تم لقاء مسئولي الديرين.

وزارة السياحة والآثار مسار العائلة المقدسة اسيوط محافظ أسيوط افتتاح مشروع رحله العائله المقدسه

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