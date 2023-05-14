الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدكتور محمد الباز يشارك فى عزاء الكاتب الراحل محمود بكرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز يصل عزاء محمود بكري

حرص الدكتور محمد الباز، الإعلامي ورئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور"، على المشاركة في عزاء الكاتب الراحل محمود بكري، وتقديم واجب العزاء لشقيقه الكاتب والنائب مصطفى بكري بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

بدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بحضور شقيقة النائب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري والذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن إقامة عزاء لشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري وعضو مجلس الشيوخ، في القاهرة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب، وذلك أن أقيم للفقيد عزاء على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية المعنا، في "بندر قنا".

كان قد شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يومًا.

346145008_6132027046852406_6412518293148697816_n
346145008_6132027046852406_6412518293148697816_n
346103229_584063507128061_8883808012538648321_n
346103229_584063507128061_8883808012538648321_n
346141992_757091836056779_3968298935613946958_n
346141992_757091836056779_3968298935613946958_n
346147555_164848916546900_7341275707884889231_n
346147555_164848916546900_7341275707884889231_n
346151585_1015407416535680_3088013957412830166_n
346151585_1015407416535680_3088013957412830166_n
الدكتور محمد الباز محمد الباز عزاء الكاتب الراحل محمود بكري الكاتب الراحل محمود بكري الراحل محمود بكري محمود بكرى عزاء محمود بكري

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة