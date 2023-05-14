الدكتور محمد الباز يشارك فى عزاء الكاتب الراحل محمود بكرى

حرص الدكتور محمد الباز، الإعلامي ورئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور"، على المشاركة في عزاء الكاتب الراحل محمود بكري، وتقديم واجب العزاء لشقيقه الكاتب والنائب مصطفى بكري بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

بدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بحضور شقيقة النائب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري والذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن إقامة عزاء لشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري وعضو مجلس الشيوخ، في القاهرة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب، وذلك أن أقيم للفقيد عزاء على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية المعنا، في "بندر قنا".

كان قد شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يومًا.

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