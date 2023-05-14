إيهاب الطماوى يكشف الموقف من وجود رأيين مختلفين بقضايا الحوار الوطنى

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن جلسة الحوار الوطني، الأولى تمت مناقشة النظام الانتخابي فيها، مشيرًا إلى أن البعض نادى بالقائمة النسبية، والبعض نادى بالقائمة المغلقة، والمعمول بها في برمان 2020، و2015.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الأراء كانت مفتوحة في الجلسة، وذلك لأن هدف الحوار هو البحث عن مساحة مشتركة، مؤكدًا أنه في حال تمسك كل طرف برأيه في الحوار الوطني، فإن اللوائح تنص على رفع الرأيين لمجلس الأمناء وبدوره يرفعهما لرئيس الجمهورية دون تصويت.

وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي هو النظام الانتخابي، والمعروف أن دستور 2014 كان ينص صراحة على تمييز دائم للمرأة وتمييز لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، لفئات ضمت "العمال، الفلاحين، الشباب، المصريين بالخارج، ذوي الإعاقة، الأقباط"، وبعض المحافظات النائية والحدودية يجب أن تمثل بالبرلمان.

زيادة كوتة المرأة 25%

أكد أن المرأة دائما يكون لها تمييز إيجابي والتعديلات الدستورية تمت زيادة كوتة المرأة بحيث لا تقل عن 25%، وهذا حقها لتحقيق الضوابط الدستورية كان لا بد من اعتماد نظام انتخابي حتى لا يحل البرلمان، ولذا كان لا بد من اللجوء للقائمة المغلقة والمطلقة والتي حافظت على البرلمان من الطعون الدستورية، وساعدت على تكوين تحالفات انتخابية، كما ساعدت على المادة الخامسة بالدستور، وهي التعددية السياسية والحزبية.