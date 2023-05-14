الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي والزمالك يحسمان صدارة مجموعات كأس الكؤوس الإفريقية لليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

ويستضيف الأهلي نسخة العام الجاري من بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على مستوى الرجال والسيدات في صالات فرع النادي بالجزيرة.

وحقق الأهلي فوزه الرابع تواليا ضمن منافسات المجموعة الثانية وذلك على حساب سبورتنج بنتيجة 32/28 في المباراة التي أقيمت بصالة الأمير عبد الله الفيصل.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 17/13 بعد عودة كبيرة لسبورتنج الذي قلص الفارق مع نهاية الشوط بعد أن وصل ل6 أهداف.

وجاء الشوط الثاني قويا للغاية لينتهي بنفس فارق أهداف الشوط الأول.

وحسم الأهلي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة من الفوز بجميع مبارياته الأربعة التي خاضها محققا 12 نقطة.

وسيلتقي الأهلي غدا مع شبيبة كينشاسا الكونغولي في ربع النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وفي منافسات المجموعة الأولى اكتسح الزمالك منافسه وداد سمارة المغربي بنتيجة 38/17 في آخر مواجهات الأبيض بدور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 16/9 قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني.

وتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة بتحقيق 12 نقطة من 4 مباريات انتصر فيها جميعا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق كيركوس الإثيوبي في ربع النهائي  مساء غدا الاثني.

الاهلى الزمالك كأس الكؤوس الإفريقية بطولة كرة اليد

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