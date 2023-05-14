الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات ضرورة ملحة حتى لا نشكك المواطن

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه يرى أن القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية هي الأنسب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القائمة النسبية حكمت المحكمة الدستورية ببطلانها لأن هذه القائمة لا ترضي المواطن، وتعتمد على المحاصصة وهذا غير دستوري.

ولفت علاء عابد، إلى أن الدستور لم يحدد شكل الانتخابات، ولكن القائمة المغلقة تحقق التمثيل الجغرافي، منوها اننا سنجد تمييز فئة على حساب فئة حال الاعتماد على القائمة النسبية.

وأكد، أن القائمة المطلقة تسهل على الناخب الاختيار، ولا تجعله وكأنه يدخل على اختبار صعب.

وعن الحوار الوطني، قال: "هو عرس سياسي، وأهم ضمانة في هذا الحوار الوطني والانتخابات القادمة والنظام الانتخابي هو وجود إشراف قضائي وفقاً لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات"، منوهًا أن الإشراف القضائي على الانتخابات ضرورة ملحة حتى لا نشكك المواطن المصري.

علاء عابد مستقبل وطن القائمة المغلقة الانتخابات البرلمانية

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