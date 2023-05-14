24 مايو.. طرح فيلمي "شوجر دادي" و"رهبة - مصنع الكراسي" بالسينمات

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال أفلام جديدة خلال الأيام المقبلة؛ لعرضها للجمهور بمختلف صالات العرض بجمهورية مصر العربية وتحديدا في يوم 24 مايو الجاري.

ومن المقرر طرح فيلم “شوجر دادي” الذي يخوض بطولته النجم بيومي فؤاد والنجمة ليلى علوي في يوم 24 مايو الجاري.

يناقش العمل فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

فيلم شوجر دادي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيما تستقبل صالات العرض السينمائية فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" بطولة النجم أحمد الفيشاوي والذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.

ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين أمين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة “سيد رهبة” الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.