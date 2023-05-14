إزالة 26 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 21 بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبه قال اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف بقريتي دمشير وطوخ الخيل، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف علي أملاك الدولة (طرق - ري)، و 15 حالة تعدي علي أراضي زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن مركز بني مزار شمال المحافظة ، كان قد واصل حملات التعديات جيث أكد عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، إن الوحدة المحلية أزالت 18 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز ، منها إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بـ "قرية نزلة عمرو" وحالة بـ " قرية بنى على" على أرض تعاون زراعي للمرة الثانية ، كما تم إزالة حالة تعدى في المهد" بعزبة الشريف" التابعة لمجلس قروى صندفا ، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني للمرة الثانية الأولى بحوض الساحل بـ "قرية أبو جرج" وحالة أخرى في المهد على أرض زراعيه بـ"عزبه على افندي سعيد" ،وتم تسليم الأراضي لمسئولي حماية الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما واصل، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، متابعة تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات، حيث قاد السكرتير العام المساعد، حملة لإزالة التعديات بمركز سمالوط بحضور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وبالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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