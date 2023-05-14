الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة الحسم.. تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول، في المباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كورنيلا البرات، معقل فريق إسبانيول.

وتُنقل مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – بابلو جافي – روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة اليوم، كلًا من: عثمان ديمبيلي - فيران توريس -  إيناكي بينا - أنسو فاتي -  ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسيه - سيرجي روبيرتو- إريك جارسيا - بابلو توري - أرناو تيناس.

ويحتاج الفريق الكتالوني، لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل تحقيق لقب البطولة بشكل رسمي، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، وذلك بعد خسارة أتلتيكو مدريد عصرًا أمام إلتشي بهدف دون مقابل.

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