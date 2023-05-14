الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"EPA": تلوث الهواء تسبب في نصف عدد الوفيات المسجلة بالمجتمعات الأمريكية منخفضة الدخل

أمريكا
أمريكا

أكدت الوكالة الدولية لحماية البيئة (EPA) أن البيانات الحالية من المجموعات الديموغرافية للمجتمعات الأمريكية منخفضة الدخل تشير إلى أن تلوث الهواء تسبب في نصف عدد الوفيات المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت (EPA) إلى أنه في حال تحسنت جودة الهواء في الولايات المتحدة بشكل كبير، فمن الملاحظ أنه على المستوى الوطني، يكون تلوث الهواء مسؤولاً عن ما بين 60.000 إلى 200000 حالة وفاة سنويًا، موضحة أن السبب في نصف هذه الوفيات احتراق الوقود الأحفوري، وأن هناك بحث تاريخي وافٍ يشير إلى أن هذه التأثيرات غالبًا ما تكون أكبر في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والأقليات.

وأصدرت وكالة حماية البيئة (EPA) مؤخرًا بيانات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وقاعدة البيانات المتكاملة للانبعاثات وموارد التوليد (eGRID)، والتي تتضمن بيانات ديموغرافية في نطاق ثلاثة أميال من كل محطة طاقة أمريكية لعام 2021.

وأكدت أنه قد تم التعرف على موارد توليد الطاقة على أنها ذات قيمة لمن هم في الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات التي تسعى للحصول على معلومات بيئية من قطاع الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.

يركز هذا التحليل بشكل خاص على البيانات الحالية من المجموعات الديموغرافية للمجتمعات منخفضة الدخل والأقليات لتحديد الارتباط المكاني بين مواقع محطات الطاقة التي تنبعث منها تلوث الهواء المحلي وهذه المجتمعات.

وأوضحت وكالة حماية البيئة أنه على عكس غازات الدفيئة، فإن تلوث الهواء - الذي غالبًا ما يكون أثقل من الهواء - يغوص في الغلاف الجوي المحلي بمجرد انبعاثه من محطة توليد الكهرباء، مما يؤثر على تركيزات الملوثات ويسبب آثارًا صحية، مؤكدة أن من الأهمية بمكان استكشاف مجموعة البيانات الحالية الآن مع حوافز قانون الحد من التضخم (IRA) التي تم تعيينها لتحفيز نمو البنية التحتية على نطاق واسع لانتقال الطاقة.

حماية البيئة الوكالة الولايات المتحدة أمريكا

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