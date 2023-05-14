قصور الثقافة تقيم حفل تأبين للشاعر الراحل سعد عبد الرحمن بأسيوط.. الأربعاء المقبل

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل تأبين للشاعر الراحل سعد عبد الرحمن، الرئيس الأسبق للهيئة، في السابعة مساء الأربعاء المقبل 17 مايو، بقصر ثقافة أسيوط.

يقام الحفل تقديرًا لإنجازات الشاعر الراحل في الثقافة الجماهيرية والثقافة المصرية، بحضور أسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه ونخبة من كبار الأدباء ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلامية.

الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن، مواليد أسيوط عام 1954، عضو اتحاد كتاب مصر، وأمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته العشرين، وعضو أمانة المؤتمر لعدة دورات، وهو أحد شعراء معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، عضو لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة 2007 - 2011، تولى منصب رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة 2011 - 2014، ورئاسة مجلس إدارة جريدة القاهرة 2012 - 2014، عضو لجنة منح التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة 2014 - 2019. وقد تدرج في وظائف الثقافة الجماهيرية، وقدم عطاء حافلا بها لسنوات، منذ أن انتدب إليها وهو شاب يدرس مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، حيث شغل منصب رئيس قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة أسيوط، ثم مدير إدارة الخدمات الثقافية بإقليم وسط وجنوب الصعيد، أمين عام إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي، ثم تقدم للتعيين في منصب مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة بالقاهرة، ثم رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالإضافة لشغله منصب مشرف على الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، إلى جانب عمله الأصلي، عمل رئيسا لتحرير سلسلة الأعمال الكاملة، ورئيسا لمجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، ونال الراحل طوال رحلته الوظيفية عددا كبيرا من الدورات التدريبية، وله العديد من الأعمال التي أثرى بها المكتبة العربية، بخلاف الأعمال التي أعدها وقدم لها، حصل على العديد من الجوائز والدروع والميداليات وشهادات التقدير، ورحل عن دنيانا في 25 فبراير الماضي بعد رحلة عطاء كبيرة.

الحفل تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ونادي الأدب المركزي بأسيوط، ونادي أدب قصر ثقافة أسيوط.