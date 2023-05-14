الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب شاحن.. اندلاع حريق في غرف الممرضات بمستشفى دشنا المركزي بقنا

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم الأحد، على حريق نشب في مستشفى دشنا المركزي،  دون أي إصابات.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق بالمقر المؤقت لمستشفى دشنا المركزي،  بقرية فاو، دون إصابات.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، إلى مقر البلاغ،  وتبين نشوب حريق في سكن الممرضات،  بسبب ماس كهربائي بسبب شاحن هاتف،  وتم السيطرة على الحريق،  دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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