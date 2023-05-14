الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"إيرينا": الاتحاد الأوروبي خفض 30% من الانبعاثات الكربونية في 30 عامًا

جانب من ندوة الدولية
جانب من ندوة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا (IRENA) أن خلال 30 عامًا خفض الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% مع تنمية اقتصاده بنسبة 60%، مؤكدة أن متابعة تحول الطاقة هو استثمار وليس تكلفة، مما يوفر فرصة متوافقة مع المناخ للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال سلسلة من الندوات التفاعلية التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا (IRENA) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمناقشة تحديات الصفقة الأوروبية الخضراء والفرص وأفضل الممارسات في تحقيقها.

وأوضحت إيرينا أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من نظام الطاقة، تمثل حاليًا أكثر من 75 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن أوروبا تسعى إلى تسريع الانتقال نحو نظام طاقة نظيف ومتجدد، وتحويل القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والنقل، والصناعة، والتدفئة والتبريد، وإنشاء البنية التحتية اللازمة والحوكمة.

كما أوضحت في المناقشات أن أوروبا لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها، التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لنجاح الصفقة الخضراء.

وفي خطابه الرئيسي، أشاد المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا، بتوجيه الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الطاقة المتجددة ، والذي يهدف إلى رفع هدف الاتحاد الأوروبي المُلزم للطاقة المتجددة لعام 2030 إلى 42.5٪ كحد أدنى ، مما يجعل أوروبا "تقترب خطوة واحدة من أن تصبح الأولى في العالم. قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050 ".

كما أكدت: “لا كاميرا على أن الشراكات القوية هي شرط أساسي مهم لتلبية الطموحات الجماعية”، مشيرة إلى أن الدورة 28 القادمة في الإمارات العربية المتحدة تمثل فرصة فريدة لتعزيز الجهود التعاونية في إحداث تغيير تحولي دائم.

الطاقة الدولية المتجددة IRENA الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الكربونية

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