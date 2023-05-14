فى غياب مصطفى محمد.. التعادل السلبى يحسم مباراة تولوز ونانت بالدورى الفرنسى

خيّم التعادل السلبي على مواجهة تولوز وضيفه نانت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانطلقت المباراة بعد ساعة ونصف من موعد انطلاقها الأصلي نتيجة وجود حالة اشتباه في حقيبة داخل الملعب، وهو ما استلزم التأخير وتدخل الأمن.

ولم ينجح هجوم الفريقين في صنع الفارق وهز الشباك طوال 90 دقيقة من اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي.

ورفع تولوز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع نانت رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر.

وغاب الدولي مصطفى محمد مهاجم فريق نانت بعد استبعاده من اللقاء بسبب رفضه ارتداء قميص دعم المثلية الجنسية.