إحياءً لذكراه.. "الطهطاوى ومصر القرن 21" بمكتبة مصر العامة نهاية مايو

تحيي مكتبة مصر العامة بالجيزة عبر لقائها الفكري الذكرى الـ150 لرحيل رفاعة الطهطاوي، رائد النهضة الثقافية في مصر، وذلك يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري في تمام السادسة مساءً.

يستهل اللقاء بكلمة السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، يعقبها كلمة للسفير عبدالرءوف الريدي رئيس مجلس مكتبة مصر العامة، وكلمة الدكتور الفقي، ثم يعرض فيلماً وثائقياً يقدم نُبذة عن سيرة "الطهطاوي" من إعداد استوديو مكتبة الإسكندرية.

ويتحدث فى اللقاء على مدار ساعة ونصف الساعة كل من الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة حيث يستعرض من خلال مشاركة له بعنوان "رحلة ابن النيل على ضفاف نهر السين: الانفتاح على الآخر"، ويشارك الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بورقة بعنوان "المحروسة ومسيرة نهضة الوعي"، وتشارك الدكتورة أمل الصبان أستاذة الترجمة بكلية الألسن جامعة عين شمس بورقة بعنوان "الألسن مدرسة المدارس.. اللغة والتواصل الحضاري"، وتشارك الدكتورة علياء رضاه رافع أستاذة علم الاجتماع كلية البنات جامعة عين شمس بورقة بعنوان "مشروع الطهطاوي بين التجديد والتغريب"، يعقبها مناقشة مفتوحة مع الجمهور لمدة نصف ساعة من الثامنة حتى الثامنة والنصف مساءً.