بعد فرز 30% من أصوات الناخبين: تقدم أردوغان على منافسيه بنسبة 53%

كشفت نتائج التصويت الأولية فى الانتخابات الرئاسية التركية، قبل قليل، بتقدم الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان.

وأفاد موقع تركيا الآن، قبل قليل، بأنه عقب فرز 30% من صناديق الاقتراع في عموم تركيا، حصل أردوغان على 53.7%، فيما سجل كليجدار أوغلو 40.3%، ليسجل سنان أوغان 5.4% فقط من الأصوات.

كما ذكرت قناة سي إن إن ترك، أن أردوغان متقدم بـنسبة 53.9 % من الأصوات، مقابل 40.1 % لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 27.9% من أصوات الناخبين.

وما زالت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مستمرة، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: عملية التصويت تمت دون أى مشاكل

فى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن عملية التصويت تمت دون حدوث أي مشاكل، لافتًا إلى أنه لا يوجد موقف سلبي فيما يتعلق بالانتخابات.

وقال ينار، في تصريحات صحفية عقب غلق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، "انتهت الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم والانتخابات البرلمانية الدورة الثامنة والعشرين ولم ينعكس أي موقف سلبي على مجلسنا حتى الآن"، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وأشار ينار إلى أن مراقبًا واحدًا من الحزب ومواطنين اثنين فقدوا حياتهم بسبب نوبة قلبية، داعيًا لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر.

وأعرب رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية عن خالص شكره للأحزاب السياسية التركية، والمنظمة المركزية ومجالس انتخابات المحافظات والمقاطعات، ومسئولي صناديق الاقتراع، ومن تولى زمام الأمور على مختلف المستويات، والمؤسسات ذات الصلة، وقوات الأمن، ولكل رجال الإعلام والصحافة الذين كانوا يتابعون العملية منذ البداية، متمنيًا أن تكون الانتخابات مفيدة لتركيا وللشعب التركي ومرشحي الرئاسة والأحزاب السياسية.