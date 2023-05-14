تضارب النتائج الأولية لفرز الأصوات المشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية

نقلت وكالة رويترز الامريكية، الأحد، عن مصادر في المعارضة التركية تقدم كليجدار أوغلو على الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل.

في الوقت نفسه، قالت سكاي نيوز عربية إن هناك تضارب في أرقام النتائج الواردة من وكالة الأناضول الرسمية ووكالة أنكا المحسوبة على المعارضة، حول نتائج الفرز الأولية للانتخابات التركية.

وأعلن التلفزيون التركي الرسمي، تصدر أردوغان نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 25% من الأصوات.

من جانبه، قال الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إن عملية التصويت تمت "بشكل يليق بديمقراطيتنا".

أضاف أردوغان في أول تصريح عقب إغلاق صناديق الاقتراع: حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع وعليكم أن تستمروا بحماية إرادة شعبنا حتى إعلان النتائج النهائية.

وأكد الرئيس التركي أن العملية الانتخابية انتهت بشكل يليق بالشعب التركي، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن، قبل قليل.

وانتهت عملية التصويت وفق حراسة أمنية بإشراف وزير الداخلية سليمان صويلو.

وأدلي الناخبون في تركيا بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس خلفًا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا، فيما تبدو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا هذا العام مختلفة عن سابقاتها "بسبب الزلزال والاقتصاد".

وفى تصريحات سابقة، أعرب أردوغان، الأحد، عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.

وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديمقراطية التركية".