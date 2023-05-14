الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيان شباب مصر: يجب وضع تشريعات لمنع التمييز ووضع عقوبات صارمة له

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت نجوى حسن عبدالمجيد، من كيان شباب مصر، إن مكافحة التمييز هي خطوة إيجابية في طريق بناء دولة أكثر شمولية قائمة على التسامح والمساواة.

وأضافت خلال كلمتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن التمييز يؤثر على نقص الفرص في التعليم والتدريب وإحباط الشباب وعزلهم عن المجتمع، ونطمح للعديد من الإجراءات لإدماجهم وتمكينهم، ومبادرة حياة كريمة قامت بتأمين اجتماعي للمدن الفقيرة ويشمل الشباب وكذلك دعم المشاريع الريادية والتوجية المهني لهم والدعم النفسي.

مكافحة التمييز المجتمعي مسئولية اجتماعية

وأكدت أن التمييز المجتمعي مكافحته مسئولية اجتماعية أي ليست قاصرة على المؤسسات فقط، ولابد من التعريف به من خلال الحملات الإعلانية، والتعليم، وكذلك وضع تشريعات صارمة وواضحة لمنع التمييز ووضع عقوبات صارمة، وتوفير الحماية اللازمة للمعرضيين للتمييز وتطوير نظام مستقل يرصد حالات التمييز وتوفير الإحصائيات الدقيقة التي تفيد في تحديد المشكلة والعمل على حلها. 

كيان شباب مصر التمييز الحوار الوطنى وضع تشريعات وضع عقوبات صارمة مكافحة التمييز المجتمعي

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