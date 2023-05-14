الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عن عمر ناهز 71 عامًا.. وفاة الفنان السوري محمد خرماشو

الفنان السوري محمد
الفنان السوري محمد خرماشو

توفي الفنان السوري محمد خرماشو ، ظهر اليوم، عن عمر ناهز 71 عامًا، بحسب نقابة الفنانين في سوريا، داعيًا الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من المقرر أن تتقبل أسرة الفنان محمد خرماشو التعازي في المتوفى لمدة 3 أيام متتالية، ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء، بقاعة الجنازة بقرية البهلولية، فيما جرت مراسم الجنازة ظهر اليوم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان محمد خرماشو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "إلى روحنا الراحل، والرحمة والسلام، وإلينا أنت وأهله، خالص العزاء والصبر والراحة".

 

محمد خرماشو نقابة الفنانين سوريا فيسبوك نقابة الفنانين في سوريا

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