عن عمر ناهز 71 عامًا.. وفاة الفنان السوري محمد خرماشو

توفي الفنان السوري محمد خرماشو ، ظهر اليوم، عن عمر ناهز 71 عامًا، بحسب نقابة الفنانين في سوريا، داعيًا الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من المقرر أن تتقبل أسرة الفنان محمد خرماشو التعازي في المتوفى لمدة 3 أيام متتالية، ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء، بقاعة الجنازة بقرية البهلولية، فيما جرت مراسم الجنازة ظهر اليوم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان محمد خرماشو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "إلى روحنا الراحل، والرحمة والسلام، وإلينا أنت وأهله، خالص العزاء والصبر والراحة".