برلماني: التعاونيات مرتبطة بالملف السياسي ومؤثرة بشكل مباشر على المجتمع

قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن التعاونيات مرتبطة بالملف السياسي ومؤثرة بشكل مباشر على المجتمع.

أضاف أن كل مشكلات مصر معروفة في كل المحاور ونريد التركيز على الحلول والمقترحات المحددة : “بعض التعاونيات ومنها الإسكان تحولت إلى جانب استثماري وبعض مشروعاتها تسبب أزمة كبيرة، ولا بد من تقديم مقترحات محددة في تعديلات القوانين”.

فيما أكد الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، أن الجدل والنقاش في جلسات الحوار الوطني أمر هام في سبيل تحقيق المطلوب والوصول إلى أفضل مقترحات، لافتًا إلى أن الجهاز الإداري للدولة تدخل في القطاع التعاوني ودورنا هو توفير المقترحات لإصلاح هذا القطاع ونحتاج إلى زيادة الوعي بشأن فكر التعاونيات.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.