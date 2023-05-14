الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "عليا الانتخابات التركية": عملية التصويت تمت دون أى مشاكل

رئيس الهيئة العليا
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، مساء الأحد، أن عملية التصويت تمت دون حدوث أي مشاكل، لافتًا إلى أنه لا يوجد موقف سلبي فيما يتعلق بالانتخابات.

وقال ينار، في تصريحات صحفية عقب غلق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، "انتهت الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم والانتخابات البرلمانية الدورة الثامنة والعشرين ولم ينعكس أي موقف سلبي على مجلسنا حتى الآن"، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وأشار ينار إلى أن مراقبًا واحدًا من الحزب ومواطنين اثنين فقدوا حياتهم بسبب نوبة قلبية، داعيًا لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر.

وأعرب رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية عن خالص شكره للأحزاب السياسية التركية، والمنظمة المركزية ومجالس انتخابات المحافظات والمقاطعات، ومسئولي صناديق الاقتراع، ومن تولى زمام الأمور على مختلف المستويات، والمؤسسات ذات الصلة، وقوات الأمن، ولكل رجال الإعلام والصحافة الذين كانوا يتابعون العملية منذ البداية، متمنيًا أن تكون الانتخابات مفيدة لتركيا وللشعب التركي ومرشحي الرئاسة والأحزاب السياسية.

فى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، إن عملية التصويت تمت "بشكل يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف أردوغان في أول تصريح عقب إغلاق صناديق الاقتراع، حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع، وعليكم أن تستمروا بحماية إرادة شعبنا حتى إعلان النتائج النهائية.

وأكد الرئيس التركي، أن العملية الانتخابية انتهت بشكل يليق بالشعب التركي، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن، قبل قليل.

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