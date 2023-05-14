إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 4 آلاف و91 متر مباني بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 58 حالة تعدي على مساحة 4 ألاف و91 متر مباني و53 فدان و5 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 24 حالة تعدي على مساحة 4 آلاف و91 متر مباني و34 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 53 فدان و 5 قيراط و 19 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفى سياق متصل، كثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات النظافة لرفع المخلفات والقمامة وإزالة آثار سوق الأحد الأسبوعي بواسطة اللودر من الشوارع ( باتا - المرور- السوق الجديد - المتنزهات بداية من موقف الزقازيق وحتى كوبري الري الجديد - أمام مكتب البريد - أمام بنك القاهرة - ش البحر بامتداده حتى مقابر ديرب نجم ) كما تم رفع تراكمات مدخل ديرب البلد والشوارع الداخلية وجميع الأحياء بديرب البلد.