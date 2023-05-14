صبرى الجمال: حقوق الإنسان ليست بدعة ويجب أن نقتنع بأهميتها لتطبيقها

قال اللواء صبري كمال الجمال، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إن التمييز هو ألم نفسي يصيب المواطن، نتيجة ضياع حقه.

وأضاف خلال كلمته في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن من أسباب ضياع الحقوق قد يكون فساد المدير التنفيذي أو المنظومة ولا بد أن يكون هناك إصلاح فيها، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى مفوضية أو تعديل قانون للقضاء على التمييز.

وتابع أننا يجب أن نقتنع بأهمية حقوق الإنسان لأننا نتحدث عنها منذ مدة طويلة، حتى لا تكون مجرد مادة للطلاب، ولكن يجب أن تؤثر فيهم ليكونوا فاعلين في مجال حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان ليست بدعة أو فكرة

وأكد أن حقوق الإنسان ليست بدعة أو فكرة ولكنها مهمة وتحدثت عنها الأديان كلها، ولا بد أن يعلم الجميع أنها مبادئ وقيم أخلاقية واجبة لكل إنسان بغض النظر عن مكانته، مختتمًا كلامه بأنه يجب أن نقتنع بأهمية حقوق الإنسان لتطبيقها.