الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة ضابط شرطة وسرقة المواطنين بالإكراه بالأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الأميرية، اليوم الأحد، حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين  بالاكراه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بانتحالهم صفة ضابط شرطة لإيقافهم وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص يفيد بقيام شخصين بإيقافه وانتحالهم صفة ضباط شرطة وقاما بتفتيشه وسرقته حاملين الأسلحة البيضاء فى وجهه وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتعرف عليهم المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية الأسلحة البيضاء الأميرية التحريات السلاح الأبيض القانونية

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