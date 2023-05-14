الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وموعد طرحه بالسينمات

كرارة
كرارة

يواصل النجم أمير كرارة تصوير فيلمه الجديد “البعبع” على قدم وساق، بقيادة المخرج حسين المنباوي، والمقرر أن يعرض خلال صيف 2023 الجاري.

وانتهى “كرارة” من تصوير معظم مشاهد العمل، ولم يتبقى لهم سوى ما يقرب من 10 أيام ليرفع المخرج حسين المنباوي شعار فركش، ويتفرغ بعد ذلك لمونتاج العمل ليخوض منافسة موسم عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار أكشن وبه لمسة رومانسية و كوميدي لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام يدعى “سلطان” يواجه مع صديقه “سوكا” الذي يجسده الفنان محمد عبد الرحمن العديد من المواقف الطريفة والصعبة بالوقت ذاته.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.

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