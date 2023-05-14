محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والمهندس عادل الجندى مدير العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة تمهيدا لافتتاحه.



يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد حفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي.



حيث تم خلال اللقاء استعراض اخر مستجدات خطة المحافظة لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتي تضم بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية ) وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.



والذى يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما أن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من جميع دول العالم.



وأكد محافظ أسيوط على انتهاء أعمال التطوير بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة" و "الدير المحرق بالقوصية" ، لافتا الى انه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادى كبير تمهيدًا لافتتاحه قريبًا ،لافتاً إلى أن أعمال التطوير شملت طريق دير درنكة ومدخل دير العذراء مريم بدير درنكة والتى تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتكثيف أعمال التشجير ضمن مبادرة الرئيس زراعة 100 مليون شجرة وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري فضلا عن أعمال التطوير التي تمت بقنطرة جسر الجبل الأثرية والتي تربط بين حي غرب مدينة أسيوط والطريق السياحي المؤدي لدير درنكة بمركز أسيوط حيث تم الانتهاء من تطوير القنطرة وانشاء سور من الجانبين وإضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان شكل جمالي بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلي العيون الأثرية وتشجير المنطقة المحيطة ، كما شملت أعمال التطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدية إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية وتشمل الأعمال الحالية إنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى، فضلاً عن اللوحات الارشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة ارشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير والتى تم إنشائها وفقًا لشكل جمالي وحضاري مميز.



وأشارت الدكتورة غادة شلبى الى ضرورة الاهتمام بالمكون السياحى بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية بتلك القرى وتمكين الأسر اقتصادياً، وتقديم كافة أوجه لدعم لتنمية تلك القرى سياحياً بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدة على الدعم الذى توليه الحكومة بالقرى والريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة على أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وشركات السياحة للتسويق لمسار رحلة العائلة المقدسة وتنشيط السيحة الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن الوزارة تتبني نهج التنويع بين الأنماط السياحية دون الاقتصار على منتج بعينه، وأن التنويع بين الأنماط السياحية له بالغ الأثر في جذب أسواق جديدة واعدة.

IMG-20230514-WA0076

IMG-20230514-WA0077