"مصر المستقبل": مصر ستدخل حياة سياسية جديدة بفضل الحوار الوطني ( فيديو)

قال رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل إن ما يحدث في الحوار الوطني هو حراك سياسي حقيقي، وأن هناك مشاركة فعلية لكل الأحزاب بدون استثناء وكل أطياف الحياة العامة متواجدة ضمن جلسات الحوار.

أضاف رئيس حزب مصر المستقبل، خلال حواره مع “الدستور” على هامش أولى جلسات الحوار الوطني التي دارت حول مناقشة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن الحوار الوطني وتكوينه الشامل يؤكد أن مصر ستدخل حياة سياسية جديدة وستكون مهمة وفارقة في المجتمع المصري وأنها ستكون مهمة وفارقة في حياة كل المواطنين، واليوم نعمل على توصيل توصيات الشعب المصري إلى المسئولين والقادة السياسين، وأشار أنه سعيد بمشاركته اليوم، وأن الجلسات مثمرة جدًا.

يأتي ذلك في ظل انعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر بالمحور السياسي، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، حيث تعقد في ذلك اليوم 4 جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.