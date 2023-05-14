الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مناهج التعليم فى الجمهورية الجديدة بين الواقع والمأمول" بتربية أسيوط غدا

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

يشهد الدكتور أحمد المنشاوي  رئيس جامعة أسيوط، غدا الإثنين انطلاق، المؤتمر العلمي لكلية التربية، والذى ينظمه فسم المناهج وطرق التدريس تحت عنوان: "مناهج التعليم فى الجمهورية الجديدة بين الواقع والمأمول".


وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، و الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية،  والدكتور علي كمال معبد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس ورئيس المؤتمر، والدكتور حمدي محمد محمد البيطار مدير مركز رصد ومقرر المؤتمر.


وأوضح الدكتور المنشاوي، إن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا التعليم، وبناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة؛ حيث إن النظام التعليمي الجديد 2.0  يمثل حراكاً وتطويرا كبيراً غير مسبوق فى مجال الحقل التربوي بعد سنوات طويلة من الاعتماد على نظام الحفظ والتلقين والاستظهار.


وأضاف رئيس جامعة أسيوط،إن المؤتمر يستهدف مناقشة مناهج التعليم في النظام الجديد، والذي يقوم على نظام تعليمي جديد لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.


وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، إن المؤتمر يتناول عددا من ،المحاور الرئيسة والتي تتضمن: استعراض متطلبات وآليات تنفيذ وتطبيق مناهج نظام التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة ، وتوظيف استراتيجيات التدريس الحديثة في مناهج نظام التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة ، وتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مناهج التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة، وتوظيف الأنشطة التربوية في مناهج التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة، وتوظيف أساليب التقويم الحديثة في مناهج التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة، وإعداد المعلم وتنميته مهنيا في مناهج التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة، ودور القيادة التربوية فى إدارة النظام التعليمي الجديد في الجمهورية الجديدة ، ومواجهة التحديات والمعوقات التي من شأنها أن تعيق تطبيقه بالطريقة الصحيحة ، وتقديم مقترحات تطوير عملية التقويم، وتطوير مناهج التعليم ما قبل الجامعي.

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