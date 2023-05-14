الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بتكلفة 382 مليون جنيه.. مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكة الصرف الصحى

بتكلفة ٣٨٢ مليون
بتكلفة ٣٨٢ مليون جنيه .. مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكة ال

وقع اليوم الأحد، المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد محى الدين أحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمقاولات، عقد تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع للتجمع القروى سنهور البحرية ضمن مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

أوضح النجار أن المشروع يتضمن إنشاء ٣ محطات رفع وهى وليدة -السيد رحيل والطماوى بإجمالى طاقة تصميمية تبلغ ١٠٥٥٠  م٣/ يوم ، ويهدف الى خدمة قرى وليدة - السيد رحيل والطماوى باجمالى عدد سكان يبلغ ٤٤٢٧٧ مشيرا الى ان مدة تنفيذ المشروع ١٨ شهر وذلك بتكلفة تبلغ ٣٨٢ مليون.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، العميد ياسر جلال مسئول السلامة والصحة المهنية، المهندسة رضا على عبد الله مسئول الإشراف على المشروع، المهندس عمر  صالح مدير التعاقدات بشركة حسن علام للمقاولات، المهندس أحمد الفايد مدير المشروعات، المهندس أحمد نجم مدير العقود، المهندس عزت محمود مدير المشروع، المهندس أحمد راية مدير التنفيذ والعميد محمد الصاوى مدير إدارى.

بتكلفة ٣٨٢ مليون جنيه مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكة الصرف الصحي

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