الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل والدهم طمعا فى الميراث

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل وزوجها بالسجن 15 سنة وأبنائهم فتاتين وشاب بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بقتل والدهم طمعا فى الميراث.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.

الميراث قسم شرطة بولاق السجن شاب

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