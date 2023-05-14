إحالة أوراق متهم بقتل كهربائى رفض خطوبة ابنته فى الشرقية للمفتى

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أوراق أحد المتهمين بقتل كهربائي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بالاشتراك مع الآخرين في قتل رجل بسبب زوجته.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 31276 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل «حسين. م»، 43 عاما، كهربائى، إثر إصابته بثلاثة أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبرى فى طريق بهنباى - الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لوجود علاقة عاطفية فيما بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة زوجة المجنى عليه وحال علم المجنى عليه بتلك العلاقة طلب عقد جلسة عرفية الفضح أمرهما فإتفق المتهمين الثلاثة على قتل المجنى عليه قبل ميعاد الجلسة العرفية خشية افتضاح أمرهما وأعد المتهم الأول لذلك سلاح ناري فرد خرطوش ودراجته البخارية والتي إستقلها رفقة المتهم الثاني.

وترصدا للمجنى عليه بطريق عودته إلى منزله وذلك بالميعاد المتفق عليه مع المتهمة الثالثة والتي أمدتهم به وما أن وصل المجنى عليه حتى الشهر الأول سلاح ناري وأطلق منه صوبه عباريين ناريين أصابه احداهما بصدره فأحدثا إصابته.