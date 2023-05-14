رئيس جامعة مطروح يكرم معيدة وطالبة لفوزهمها بمسابقة النحت على الرمال

كرّم الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، المعيدة فاطمة الزهراء عوض الله، بكلية التربية النوعية، لحصولها على درع التميز الأول، والطالبة أمنية رأفت عبدالواحد، الطالبة بالكلية؛ لحصولها على المركز الثالث، بمهرجان النحت على الرمال الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية في شاطئ السرايا العام، بمشاركة ١٣ متسابقًا من جامعات مختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن هذا التكريم يأتي تأكيدًا لحرص الجامعة على دعم وتشجيع المتميزين والموهوبين في شتى المجالات وكل الأنشطة والمسابقات، التكريم الذي من شأنه حثهم على مواصلة التفوق والتميز.

وأشاد رئيس جامعة مطروح، بالمستوى المتميز للأعمال المقدمة من المعيدة والطالبة بالمهرجان، مضيفًا أن عدد من الصحف الأجنبية أبرزت فوز تلك النماذج المتميزة للنحت على الرمال، معربًا عن سعادته وفخره بأبنائه الذين يرفعون اسم الجامعة عاليًا.

جانب من الحدث

IMG-20230514-WA0024

IMG-20230514-WA0023

IMG-20230514-WA0020

IMG-20230514-WA0019