الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة مطروح يكرم معيدة وطالبة لفوزهمها بمسابقة النحت على الرمال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرّم الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، المعيدة فاطمة الزهراء عوض الله، بكلية التربية النوعية، لحصولها على درع التميز الأول، والطالبة أمنية رأفت عبدالواحد، الطالبة بالكلية؛ لحصولها على المركز الثالث، بمهرجان النحت على الرمال الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية في شاطئ السرايا العام، بمشاركة ١٣ متسابقًا من جامعات مختلفة.  

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن هذا التكريم يأتي تأكيدًا لحرص الجامعة على دعم وتشجيع المتميزين والموهوبين في شتى المجالات وكل الأنشطة والمسابقات، التكريم الذي من شأنه حثهم على مواصلة التفوق والتميز.

وأشاد رئيس جامعة مطروح، بالمستوى المتميز للأعمال المقدمة من المعيدة والطالبة بالمهرجان، مضيفًا أن عدد من الصحف الأجنبية أبرزت فوز تلك النماذج المتميزة للنحت على الرمال، معربًا عن سعادته وفخره بأبنائه الذين يرفعون اسم الجامعة عاليًا.

جانب من الحدث

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الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح النحت على الرمال تشجيع المتميزين جامعة مطروح مهرجان النحت على الرمال

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