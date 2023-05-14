أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال الفترة الماضية ما يقرب من 100 عنوانًا مختلفًا، من جميع السلاسل التي تصدر عنها.

ونرصد في هذا التقرير أبرز إصدارات هيئة الكتاب خلال الشهور الماضية، بعد إنتهاء الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وجاء من بين تلك الإصدارات:

كتاب «الكتابة السردية في اليمن.. قراءات أولية في الدلالة والمؤشرات» للكاتب محمد جازم، وضمن إصدارات مكتبة الأسرة، كتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، كتاب «مع طه حسين» للكاتب سامي الكيالي، «سنوحي» قصة مصرية للكاتب محمد عوض محمد.

كما أصدرت كتاب «شعريات مقارنة.. السرد والموروث والوطن» للدكتور محمود عبد الغفار، وكتاب «الطفل في التراث الشعبي الأردني» للباحث عبد الله آل الحصان، وكتاب «فنون المنون في الوباء والطاعون»، لـ «جمال الدين يوسف بن أَحمد بن عبد الهادِي المعروف بـ (ابن الـمبرد) الـمتوفى سنة (909هـ / 1503م)، وتحقيق ودراسة الدكتورعثمان علي عطا، والدكتورعيد فتحي عبد اللطيف.

وأيضًا كتاب «وردة ونصل.. دراسات في الشعر العربي» للكاتب والشاعر مختار عيسى، وكتاب «ثقافة الكيمياء.. الكيمياء قديما وحديثا»، للدكتور فتح الله الشيخ، وكتاب «أمثال شعبية مواقف وحكايات» من تأليف السيد درويش الضبع، وكتاب «ارجع يا زمان.. الحنين للماضي حكايات لا تنتهي» للكاتب أشرف مفيد.

وكذلك رواية «متاهة الجد قلندول»، للكاتب يوسف إدوارد وهيب، وهي الجزء الثاني من تغريبة القبطي الأخير، كتاب «النص غير الحواري في المسرحية التعبيرية» نماذج مختارة من المسرح العالمي، للدكتور أحمد عامر، وكتاب «المأثور الشعبي النسائي في بعض قرى محافظة بني سويف»، لـ أميرة خلف مرزوق، والمجموعة القصصية «المذيعة الفصيحة» للكاتبة حنان منيب، وكتاب «القضاء في الهند الإسلامية.. عصر سلاطين دهلي» للدكتور محمود مرعي خلاف، تقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.

وكتاب «الإسكندرية الكوزموبوليتانية.. دراسات في تعايش البشر والمنشآت» للدكتور محمد صبري الدالي، وكتاب «إسرائيل وأفريقيا.. مصالح ومواقف»، للدكتور أحمد السيد عبد الرازق، وتقديم السفير محمد العرابي، وكتاب «الرأسمالية.. الماضي والحاضر والمستقبل» للدكتور محمود أبو العيون، ورواية «الدم والعشق»، للكاتب سيد عبد العال حسان، وكتاب «الأخلاق بين اللذة والزهد» دراسة في فلسفة الأخلاق عند كل من الأبيقوريين والرواقيين، للدكتور حمزة السروي، وكتاب «تاريخ الرهاوي المجهول» دراسة الدكتور محمد عبد الخالق عبد المولى.