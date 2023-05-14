مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية لقاءً فكريًا موسعًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكي الشهير «بيتر جران»، في بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في حي السيدة زينب بقلب القاهرة، وذلك في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 مايو الجاري.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية إن اللقاء المفتوح سوف يكون بحضور ومشاركة العديد من المثقفين والمفكرين والمؤرخين المصريين، ويتناول مجموعة من القضايا الفكرية التي سوف تطرح للنقاش وتبادل الرأي حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات جران. وأضاف أن اللقاء المفتوح سوف تعقبه أمسية فنية تحييها فرقة التنورة على مسرح بيت السناري.

وبيتر جران هو أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل الأمريكية ويعد أحد أبرز مفكريها، وارتبطت كثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ومن أهمها مؤلفه بعنوان "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840" وهو الكتاب الذي أحدث ضجة وجدالًا فكريًا عند صدوره في منتصف الثمانينيات، وقام بترجمته وقتها المؤرخ الكبير الدكتور رءوف عباس حامد. ولجران رؤيته المختلفة في كتابة التاريخ، بعيدًا عن منهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم.

زار "جران" مصر عدة مرات، وقدم محاضرات، منها أمام المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة، وترجم الكثير من أعماله إلى العربية، ومن بينها كتابه "صعود أهل النفوذ".

وفي سياق آخر تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم وغدًا، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة التابعين لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل بعنوان "التسويق الإلكتروني".

تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية التسويق الإلكتروني في العصر الرقمي، وتعريف المشاركات بأحدث الاتجاهات والتقنيات المستخدمة في التسويق الإلكتروني. خلال الورشة سيتم توفير بيئة تفاعلية للمشاركين، وذلك لتبادل الخبرات والأفكار والإجابة عن الاستفسارات الواردة الخاصة بموضوع الورشة. تشمل الورشة أيضًا عددًا من المحاور المهمة، مثل كيفية إدارة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتصميم وإنشاء الحملات الإعلانية، وأيضًا تحليل البيانات وتقييم النتائج.