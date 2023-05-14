بيطري الوادي الجديد: الحوار الوطني جاد وهادف

قال سعد غانم، طبيب بيطري ورئيس قسم المجازر والتفتيش بالإدارة البيطرية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوار جاد وهادف، وإتاحة الفرصة للشباب لإبداء أفكارهم وآرائهم في الحوار الوطني منتهي الرقي من الرئيس، الذي دعم الشباب منذ تولية رئاسة مصر في كل القطاعات المختلفة.

وأضاف غانم أن الحوار الوطني الهادف، والذي يتكون من عدد كبير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين، هو صمام الأمان في هذه المرحلة الفارقة، والتي ستضعنا على الطريق الصحيح، طريق البناء والتنمية. ورغم إدارة الحوار الوطني، والتي يحضرها جميع فئات المجتمع وجميع الأحزاب السياسية، لوجود حلوى سريعة وفعالة تخرجنا من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالعالم كله، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من الناحية الأخرى كبرى المصانع وكبرى المزارع الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح غانم أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، والتي تعود إلى تأثيرات التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر تقف على قدم وساق، وتعمل الدولة جاهدة على التماشي مع الظروف كما كانت عليه، وتتحمل الدولة فارق التضخم لتحسين معيشة المواطنين، ولكي لا يشعر المواطنون بالفارق الذي يتخطى المليارات. وأكد غانم أن الجميع يقف صفًا واحدًا، وأن القيادة السياسية تعمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية بسرعة فائقة، ونحن من هذا المكان نرسل اقتراحاتنا وأفكارنا على طاولة الحوار الوطني، ولن ندخر جهدًا في إعطاء مصر كافة الأفكار والآراء المتاحة لدينا لمساعدة القيادة السياسية في تخطي هذه الأزمة التي أصابت العالم أجمع. ووجه غانم الشكر للرئيس والقيادة السياسية لاتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وهي أفضل طريقة ووسيلة للوصول إلى حلول أساسية تساعد على التخطي من أزمتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن لا أحد يبخل على مصرنا الغالية بالأفكار أو الحلول، فهي ملك الجميع، ولا يوجد حكر لأحد عليها، فهي موطننا وغايتنا، وهي الأمن والأمان والحضن الجميل.