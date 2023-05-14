السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر في مخدر "الآيس" بالمطرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الإتجار في مخدر الآيس.

وأكدت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الإتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع وتجهيز مخدر الآيس.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.