الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

جانب من الدورة
جانب من الدورة

شَهِد المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، حول آليات التحقيق والتصرف، بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٨/ ٥/ ٢٠٢٣ حتى ١٤/ ٥/ ٢٠٢٣، وشارك فيها  ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات.

جاء ذلك بحضور عدد من  المحاضرين بالدورة شمل كلًا من المستشار الدكتور محمود إبراهيم – مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد الحسيني - عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية.

وتضمنت الدورتان التدريبيتان ورشتي عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية، ليصل بذلك إجمالي ورش العمل التي عقدها مركز التدريب القضائي،  ٦ ورش عمل تم تنفيذها على مدار ثلاثة أشهر خلال الفترة من ١٤ فبراير وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٣.

جانب من الدورة

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اختتام الدورتين لاعضاء بالنيابة الإدارية آليات التحقيق والتصرف آليات اعضاء

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