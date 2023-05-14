إنتر ميلان ينهي الجدل بشأن مصير لاوتارو مارتينيز ولوكاكو

اتخذ نادي إنتر ميلان الإيطالي قراره النهائي بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى إلى إمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز عن صفوف إنتر ميلان، في ظل اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، تصريحات جوسيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان، قائلًا: "لاوتارو مارتينيز لاعب مميز ورائع، مشددا "مارتينيز سيكون قائد إنتر ميلان في المستقبل".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأرجنتيني، صاحب الـ25 عامًا، برفقة إنتر ميلان في يونيو 2026.

- ماروتا: روميلو سيبقى في الفريق حتى موعد انتهاء فترة إعارته

وعن مستقبل روميلو لوكاكو، قال ماروتا: "روميلو سيبقى في الفريق حتى موعد انتهاء فترة إعارته في 30 يونيو المقبل، مضيفا سيعود لوكاكو إلى تشيلسي كما هو متفق عليه، وهناك سيتم تحديد مستقبله".

وتابع: "لا نعرف هوية المسئولين عن التعاقدات في الموسم المقبل، أو حتى المدرب الجديد لتشيلسي".

وعن إمكانية عودة لوكاكو إلى إنتر ميلان مجددًا، قال ماروتا: "لا أعلم، ولكننا سندرس الأمر جيدًا في المستقبل مع الجهاز الفني".

واختتم ماروتا تصريحاته، مؤكدًا: "حاليًا نحن جميعًا نصب كامل تركيزنا على المباريات المتبقية في الموسم الحالي وتحقيق الانتصارات".

ويتواجد فريق إنتر ميلان حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، خلف يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، ونابولي صاحب الصدارة برصيد 83 نقطة.