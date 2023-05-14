الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القصة الكاملة لاعتذار "مروان موسى وعفرتو" عقب رحيل الإذاعية صديقة حياتي

صديقة حياتى
صديقة حياتى

حالة جدل سادت بين وسط مطربي الراب، بعدما ظهر حدث صادم من مروان موسى وعفرتو وهم من مشاهير مطربي الراب وذلك فور وفاة الإذاعية الراحلة صديقة حياتي وهى والدة صديقهم مطرب الراب الشهير "أبيوسف"، حيث إنه فور وفاتها قام الاثنين بطرح تراك جديد وتعرضا للعديد من الهجوم من محبي الراب، أنه كيف بالتزامن مع وفاة والدة صديقهم يطرحون تراك جديد ويعلنون عنه دون مراعاة شعور صديقهم. 

 

فى أول رد فعل لهم على هذه القصة كتب عفروتو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلًا: "بعيد عن أي حاجة، النهاردة انتقلت إلى رحمة الله والدة الزميل يوسف محمد الطاي «أبيوسف» أتمنى تدعولها بالرحمة والمغفرة، والتراك اللي نزل النهاردة ده غصب عننا عشان الأغاني محطوطة على البلاتفورمز بموعد مسبق، ربنا يصبرك يا يوسف في الجنة إن شاء الله وشد حيلك".

بينما كتب مروان موسى، قائلًا: "التراك اللي نزل النهاردة ده غصب عننا عشان الأغاني محطوطة على البلاتفورمز كذا يوم ولو كان بإيدي كنت منزلتهوش تقديرا واحتراما لـ أبيوسف بعد وفاة والدته، ربنا يصبرك يا يوسف".

وكان قد أعلن مطرب الراب الشهير أبيوسف أمس عن وفاة والدته الإعلامية صديقة حياتي، هي واحدة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية، وهي من أهم ممن عملوا في الإذاعة، وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، كما أن الراحلة عملت لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط.

قررت الراحلة صديقة حياتي أن تخوض رحلتها التي حلمت بها منذ صِغرها في عالم الإذاعة في عددٍ من دول الخارج، لذا سافرت إلى اليابان وساهمت في تأسيس عددٍ من إذاعات اليابان، وظلت بها لمدة طويلة قدمت من خلالها عددًا من القضايا الهامة التي كان يهتم بها عامة الشعب ومختلف الطبقات.

الراحلة صديقة حياتي الرحمة والمغفرة الرحمة والمغفر الإذاعية انستجرام الفيديوهات

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