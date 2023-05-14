رئيس جامعة قناة السويس: لدينا رغبة لتطوير البحث العلمي بمصر والاستفادة منه

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هناك رغبة لتطوير البحث العلمي في مصر والاستفادة منه، لافتًا إلى أن الجامعات الحكومية ليست بعيدة عن البحث العلمي الهادف، حيث حققت الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية وظهرت الكثير من الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة.

وأضاف مندور، عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن البحث العلمي في مصر، والباحثون المصريون الذين يسافرون خارج مصر يتميزون ويحققون إنجازات رائعة، وهذا ما يدل على أن الباحث المصري جرى تأسيسه علميا بشكل مميز للغاية في مرحلة البكالوريوس.

الدولة لا تتحمل كل مسؤولية البحث العلمي

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن الدولة لا تتحمل كل مسؤولية البحث العلمي، لأن البحث العلمي منظومة متكاملة، لذا لا توجد أي دولة في العالم تتحمل مسؤوليته والتنمية بمفردها، ومن ثم فإن شركات القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والمؤسسات الاستثمارية يجب أن تضطلع بمسؤولياتها، حيث ستستفيد من البحوث العلمية والاستثمار في البحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن معظم رؤساء الجامعات اشتركوا في الندوات الأولى للحوار الوطني، وسيشاركون في الندوات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي من أجل إيضاح الرؤية.