إعادة 100 ألف جنيه لآسر متوفين في حادث على طريق النطرون الدولي

تمكنت قوات الإنقاذ السريع على الطرق، من إسعاف مواطن في حادث تصادم على طريق العلمين وادى النطرون الدولى، ولكن لفظ أثنين أنفاسهم الأخيرة في الحادث.

وبسبب أمانة مسعفين تبين أن المتوفين كانت برفقتهما حقيبة أموال بداخلها مبلغ 100 ألف جنيه فتم تسليم المبلغ لأسر المتوفين فى الحادث.



كانت تلقت وحدة إسعاف طريق العلمين وادى النطرون الدولى إشارة لاسلكية بوقوع حادث على طريق وادى النطرون العلمين.

وانتقلوا على الفور ليجدوا شخصان مصابان باياصابت خطيرة وثالث بأصابات طفيفة فقاموا بنقلهم للمستشفى وتوفى أثنين في الطريق.

وعثر بحوزتهم على 100 ألف و335 جنية وعدد من المتعلقات الشخصية وقاموا تسليمها جميعهم الأهالى المتوفين داخل مستشفى وادى النطرون.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.