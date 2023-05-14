الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأورمان تطلق صك الأضحية بالتقسيط في الفيوم

تيسيراً علي المضحين
تيسيراً علي المضحين .. انطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" بالفيوم

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بقيادة حمدية محمد شعبان، حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، الهدف منها التيسير على المضحين من اجل توزيع  كمية أكبر من اللحوم ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى محافظة الفيوم خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت حمدية محمد شعبان، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الاهلية وعلى رأسها جمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما تقدمه من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم.

من جانبه، قال ممدوح شعبان، مدير عام  جمعية الأورمان، إن الحملة الهدف منها التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة الفيوم.

وأوضح شعبان أن قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2023 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 4800جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330جنيه شهريأ لمدة 11شهر، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدى يدفع المتبرع 1500 جنيها في أول مرة ثم يدفع 600جنيه كل شهر لمدة 11شهر، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم. 

وأشار شعبان إلى أن موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط "، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لسنة 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء أكانت الأقساط متقدمه على الذبح أو متأخره عنه،  ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".

تيسيرا علي المضحين إنطلاق صك الأضحية بالتقسيط بالفيوم

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